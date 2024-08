Мудрик выйдет в старте Челси на ответный матч Лиги конференций с Серветтом

Сегодня, 29 августа, "Челси" проведет выездной, ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференции со швейцарским "Серветтом". В первом поединке лондонцы победили со счетом 2:0.

С первых минут у лондонцев выйдет украинский вингер Михаил Мудрик. Это будет третье появление украинца в стартовом составе своей команды в официальных матчах в текущем сезоне.

Напомним, что матч начнется в 21:30.

