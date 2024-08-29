  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик выйдет в старте Челси на ответный матч Лиги конференций с Серветтом
В тренде

Мудрик выйдет в старте Челси на ответный матч Лиги конференций с Серветтом

Наши за границей

Еще один шанс для украинца

Мудрик выйдет в старте Челси на ответный матч Лиги конференций с Серветтом

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 августа, "Челси" проведет выездной, ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференции со швейцарским "Серветтом". В первом поединке лондонцы победили со счетом 2:0.

Читайте такжеМареска: Мудрик очень умен и может понять, почему его заменили в перерыве матча с Вулверхэмптоном

С первых минут у лондонцев выйдет украинский вингер Михаил Мудрик. Это будет третье появление украинца в стартовом составе своей команды в официальных матчах в текущем сезоне.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матч начнется в 21:30.

По теме
yellow-arrow
Первое результативное действие в сезоне. Цыганков отдал ассист в матче с Осасуной. ВИДЕО
yellow-arrow
Цыганков - в стартовом составе Жироны на матч Ла Лиги против Осасуны
yellow-arrow
Царенко: Я пришел в Лехию за игровой практикой - в моем возрасте нужно играть
Челси (Лондон) Серветт (Швейцария) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gican85 (Киев)
29.08.2024 в 20:54
Налеюсь он не повторит судьбу Лунина.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Gican85 (Киев)
29.08.2024 в 20:54
Налеюсь он не повторит судьбу Лунина.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости