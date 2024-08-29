Мудрик выйдет в старте Челси на ответный матч Лиги конференций с Серветтом
Еще один шанс для украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 29 августа, "Челси" проведет выездной, ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференции со швейцарским "Серветтом". В первом поединке лондонцы победили со счетом 2:0.
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С первых минут у лондонцев выйдет украинский вингер Михаил Мудрик. Это будет третье появление украинца в стартовом составе своей команды в официальных матчах в текущем сезоне.
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Напомним, что матч начнется в 21:30.
Lining up for the Blues! ????#CFC | #UECL pic.twitter.com/pRBNVPKnaa— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 29, 2024
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Gican85 (Киев)
29.08.2024 в 20:54
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