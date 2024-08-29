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Цыганков - в стартовом составе Жироны на матч Ла Лиги против Осасуны

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В Испании проходят матчи 3-го тура местного чемпионата

Цыганков - в стартовом составе Жироны на матч Ла Лиги против Осасуны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 августа, "Жирона" в рамках 3-го тура Ла Лиги в домашнем матче примет "Осасуну".

Украинский хавбек каталонской команды Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе на этот поединок.

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Напомним, что матч начнется в 20:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Виктор Цыганков Жирона
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