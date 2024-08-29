Цыганков - в стартовом составе Жироны на матч Ла Лиги против Осасуны
В Испании проходят матчи 3-го тура местного чемпионата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 29 августа, "Жирона" в рамках 3-го тура Ла Лиги в домашнем матче примет "Осасуну".
Украинский хавбек каталонской команды Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе на этот поединок.
Напомним, что матч начнется в 20:00, а UA-Футбол проведет
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