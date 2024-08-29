Первое результативное действие в сезоне. Цыганков отдал ассист в матче с Осасуной. ВИДЕО
Отличный вышел пас
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
"Жирона" в рамках 3-го тура Ла Лиги в домашнем матче принимает "Осасуну".
Украинский хавбек каталонской команды Виктор Цыганков вышел в стартовом составе своей команды и отметился первым результативным действием в сезоне.
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На 34-й минуте украинец отдал отличный пас с левой и налетевший на дальнюю штангу Хиль вколотил мяч в сетку. 1:0 для "Жироны".
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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