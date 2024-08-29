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Первое результативное действие в сезоне. Цыганков отдал ассист в матче с Осасуной. ВИДЕО

Наши за границей
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Отличный вышел пас

Первое результативное действие в сезоне. Цыганков отдал ассист в матче с Осасуной. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" в рамках 3-го тура Ла Лиги в домашнем матче принимает "Осасуну".

Украинский хавбек каталонской команды Виктор Цыганков вышел в стартовом составе своей команды и отметился первым результативным действием в сезоне.

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На 34-й минуте украинец отдал отличный пас с левой и налетевший на дальнюю штангу Хиль вколотил мяч в сетку. 1:0 для "Жироны".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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