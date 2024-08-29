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Цыганков разрывает Осасуну - украинец к ассисту добавил и гол. ВИДЕО

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Обновлено

Украинец поучаствовал в обоих голах своей команды

Цыганков разрывает Осасуну - украинец к ассисту добавил и гол. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" в рамках 3-го тура Ла Лиги в домашнем матче принимает "Осасуну".

Украинский хавбек каталонской команды Виктор Цыганков вышел в стартовом составе своей команды и уже в первом тайме отдал ассист на Хиля.

Ну а после перерыва к голевому пасу добавил и гол – сместился на позицию центрфорварда и замкнул прострел с левого фланга – 2:0 к 55-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Осасуна (Памплона) Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 21:33
Ну наконец-то проснулся еврейский мальчик. Теперь Жирона всем покажет средний пальчик!
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1
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 21:33
Ну наконец-то проснулся еврейский мальчик. Теперь Жирона всем покажет средний пальчик!
Ответить
0
1

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