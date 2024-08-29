Цыганков разрывает Осасуну - украинец к ассисту добавил и гол. ВИДЕО
Украинец поучаствовал в обоих голах своей команды
Getty Images / Global Images Ukraine
"Жирона" в рамках 3-го тура Ла Лиги в домашнем матче принимает "Осасуну".
Украинский хавбек каталонской команды Виктор Цыганков вышел в стартовом составе своей команды и уже в первом тайме отдал ассист на Хиля.
Ну а после перерыва к голевому пасу добавил и гол – сместился на позицию центрфорварда и замкнул прострел с левого фланга – 2:0 к 55-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 21:33
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