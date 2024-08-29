Цыганков разрывает Осасуну - украинец к ассисту добавил и гол. ВИДЕО

"Жирона" в рамках 3-го тура Ла Лиги в домашнем матче принимает "Осасуну".

Украинский хавбек каталонской команды Виктор Цыганков вышел в стартовом составе своей команды и уже в первом тайме отдал ассист на Хиля.

Ну а после перерыва к голевому пасу добавил и гол – сместился на позицию центрфорварда и замкнул прострел с левого фланга – 2:0 к 55-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.