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Лунин остался в запасе Реала на матч Ла Лиги с Лас-Пальмасом

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В основе выйдет Тибо Куртуа

Лунин остался в запасе Реала на матч Ла Лиги с Лас-Пальмасом

Relevo

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 августа, "Реал" в рамках 3-го тура Ла Лиги в выездном матче сыграет с "Лас-Пальмасом".

Украинский кипер мадридцев Андрей Лунин остался в запасе на этот матч – место в воротах ожидаемо занял Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Андрей еще не играл в официальных матчах за "Реал".

Напомним, что матч начнется в 22:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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