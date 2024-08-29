Лунин остался в запасе Реала на матч Ла Лиги с Лас-Пальмасом
В основе выйдет Тибо Куртуа
Relevo
Сегодня, 29 августа, "Реал" в рамках 3-го тура
Украинский кипер мадридцев Андрей Лунин остался в запасе на этот матч – место в воротах ожидаемо занял Тибо Куртуа.
В текущем сезоне Андрей еще не играл в официальных матчах за "Реал".
Напомним, что матч начнется в 22:30, а UA-Футбол проведет
????✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) August 29, 2024
???? @UDLP_english #LasPalmasRealMadrid pic.twitter.com/4EqYlTkpo5
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