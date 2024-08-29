Лунин остался в запасе Реала на матч Ла Лиги с Лас-Пальмасом

Сегодня, 29 августа, "Реал" в рамках 3-го тура Ла Лиги в выездном матче сыграет с "Лас-Пальмасом".

Украинский кипер мадридцев Андрей Лунин остался в запасе на этот матч – место в воротах ожидаемо занял Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Андрей еще не играл в официальных матчах за "Реал".