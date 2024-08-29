Цыганков - лучший игрок матча Жирона - Осасуна по версии статистических порталов
Оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
29 августа "Жирона" в рамках 3-го тура Ла Лиги обыграла "Осасуну" (4:0).
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Лучшим игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Виктор Цыганков, который вышел в стартовом составе хозяев поединка. Он получил 8.5 и 8.1 соответственно.
Виктор за 81 минуту игрового времени забил один гол, отдал 1 ассист, преуспел в одной удачной обводке из двух, отдал 74% точных передач и сделал 57 касаний к мячу.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
29.08.2024 в 22:31
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