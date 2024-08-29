Мудрик заработал пенальти в матче ЛК с Серветтом

"Челси" проводит выездной ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференции со швейцарским "Серветтом". В первом поединке лондонцы победили со счетом 2:0.

С первых минут у лондонцев вышел украинский вингер Михаил Мудрик и уже на 13-й минуте заработал пенальти – в штрафной соперника украинец нарвался на подножку соперника.

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Пенальти реализовал Нкунку, однако ближе к концу тайма "Серветт" смог сравнять счет.

1:1 к 40-й минуте матча.