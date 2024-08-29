Мудрик заработал пенальти в матче ЛК с Серветтом
"Точку" реализовал Нкунку
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" проводит выездной ответный матч плей-офф квалификации
С первых минут у лондонцев вышел украинский вингер Михаил Мудрик и уже на 13-й минуте заработал пенальти – в штрафной соперника украинец нарвался на подножку соперника.
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Пенальти реализовал Нкунку, однако ближе к концу тайма "Серветт" смог сравнять счет.
1:1 к 40-й минуте матча.
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