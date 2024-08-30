Галлас: Мудрику нужно выбросить из головы весь мусор и усердно работать
Бывший игрок Челси надеется, что Михаил еще изменится
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Уильям Галлас посоветовал украинцу сфокусироваться на устранении недостатков.
"Он не выглядит счастливым. Ему нужно постараться выбросить из головы весь мусор, когда идет на тренировку и на матчи.
Он очень взрывной и опасный, просто ему нужно тренировать свои движения. Его последний пас нуждается в доработке и принятии решения. Он может улучшить это, но ему просто нужно усердно работать. Все были разочарованы в прошлом сезоне. Я думал, что он станет намного лучше, но он не стал, но я еще не отчаялся”, – заявил экс-футболист.
Галлас играл в "Челси" с 2001 по 2006 год.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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