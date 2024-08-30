Галлас: Мудрику нужно выбросить из головы весь мусор и усердно работать

Уильям Галлас посоветовал украинцу сфокусироваться на устранении недостатков.

"Он не выглядит счастливым. Ему нужно постараться выбросить из головы весь мусор, когда идет на тренировку и на матчи.

Он очень взрывной и опасный, просто ему нужно тренировать свои движения. Его последний пас нуждается в доработке и принятии решения. Он может улучшить это, но ему просто нужно усердно работать. Все были разочарованы в прошлом сезоне. Я думал, что он станет намного лучше, но он не стал, но я еще не отчаялся”, – заявил экс-футболист.