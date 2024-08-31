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Бенфика спаслась от поражения благодаря пенальти на 90+6' минуте. Трубин получил свои оценки за матч

Наши за границей

Орлы заработали на выезде всего один балл

Бенфика спаслась от поражения благодаря пенальти на 90+6' минуте. Трубин получил свои оценки за матч

Benfica

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В 4-м туре Примейры столичный гранд посетил "Морейренсе". Хозяева создавали более острые моменты (удары в створ 6-4) и на 85-й минуте открыли счет. Но в компенсированное время Маркос Леонардо реализовал 11-метровый удар.

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Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия украинского вратаря в 7,1 и 6,9 баллов. Анатолий сделал 5 сейвов (два – из-за пределов штрафной), перехватил 1 навес, осуществил 28 касаний, отдал 94% точных пасов.

Трубин провел 4-й матч в этом сезоне. Он пропустил 3 мяча и записал в актив 9 сейвов.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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