Евгений Чеберко: Мои личные планы - продолжать развиваться

Двадцать шестого августа состоялся финальный матч Кубка лиг, в котором "Коламбус Крю" сыграл против "Лос-Анджелеса". Матч завершился победой "Коламбуса" со счетом 3:1.

Центральный защитник "Коламбус Крю", украинский Евгений Чеберко, прокомментировал победу в Кубке лиг и поделился своими планами на будущее.

"Как говорил ранее, у нас продолжается чемпионат, поэтому нет времени на празднование. Планы команды - идти от игры к игре и как можно лучше закончить сезон.

Мои личные планы - продолжать развиваться, помогать команде достичь наших целей и получить вызов в национальную сборную Украины", — сказал защитник.