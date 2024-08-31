Евгений Чеберко: Мои личные планы - продолжать развиваться
Рассказал о своих планах на будущее
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Двадцать шестого августа состоялся финальный матч Кубка лиг, в котором "Коламбус Крю" сыграл против "Лос-Анджелеса". Матч завершился победой "Коламбуса" со счетом 3:1.
Центральный защитник "Коламбус Крю", украинский Евгений Чеберко, прокомментировал победу в Кубке лиг и поделился своими планами на будущее.
"Как говорил ранее, у нас продолжается чемпионат, поэтому нет времени на празднование. Планы команды - идти от игры к игре и как можно лучше закончить сезон.
Мои личные планы - продолжать развиваться, помогать команде достичь наших целей и получить вызов в национальную сборную Украины", — сказал защитник.
Напомним, за сезон 2023/24 26-летний украинец отыграл в 29 матчах во всех турнирах, не отличившись результативными передачами.
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