Трубин пропустил после рикошета. Морейренсе – Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча
"Орлы" спаслись на 90+7 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче четвертого тура португальского чемпионата "Морейренсе" встречался с "Бенфикой". Поединок завершился со счётом 1:1.
Счет открыли хозяева на 84-й минуте. Офори помог рикошет от защитника, который дезориентировал Трубина. Лиссабонцы сравняли счет с пенальти под занавес встречи.
"Морейренсе" – "Бенфика" 1:1
Голы: Офори 84 – Маркос Леонардо 90+7 (пен.)
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