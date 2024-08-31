  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трубин пропустил после рикошета. Морейренсе – Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Трубин пропустил после рикошета. Морейренсе – Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча

Наши за границей

"Орлы" спаслись на 90+7 минуте

Трубин пропустил после рикошета. Морейренсе – Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче четвертого тура португальского чемпионата "Морейренсе" встречался с "Бенфикой". Поединок завершился со счётом 1:1.

Счет открыли хозяева на 84-й минуте. Офори помог рикошет от защитника, который дезориентировал Трубина. Лиссабонцы сравняли счет с пенальти под занавес встречи.

"Морейренсе" – "Бенфика" 1:1

Голы: Офори 84 – Маркос Леонардо 90+7 (пен.)

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Евгений Чеберко: Мои личные планы - продолжать развиваться
yellow-arrow
Бенфика спаслась от поражения благодаря пенальти на 90+6 минуте. Трубин получил свои оценки за матч
Бенфика (Лиссабон) Морейренсе (Португалия) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости