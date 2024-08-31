Украинский защитник расторг контракт с азербайджанской Габалой
Причины расторжения контракта неизвестны
Защитник азербайджанской "Габалы" украинец Зураб Очигава расторг контракт с командой. Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского клуба.
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По имеющейся информации, "Габала" расторгла контракт с 29-летним украинским защитником по взаимному согласию сторон. Добавим, что Очигава провел в составе "Габалы" 24 матча, отметившись при этом одним ассистом и удалением.
Напомним, до "Габалы" и "Сабаха" Зураб играл за "Ильичевец", "Динамо", донецкий "Олимпик", "Днепр-1", "Ворсклу" и "Левадию". Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 150 тысяч евро.
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Источник:Gabala
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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