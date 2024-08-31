Эксперты CalcioMercato назвали, с какими психологическими нагрузками столкнется Довбик
Сравняли с Лукаком
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Эксперты итальянского издания CalcioMercato поделились мнением по поводу нападающего сборной Украины и "Ромы" Артема Довбика.
"Довбик – очень интересный центрфорвард, которому, однако, придется столкнуться с двумя нетривиальными психологическими нагрузками: сравнением с Ромелу Лукаку и ценой его трансфера, более 35 миллионов евро, которая является одной из самых дорогих в истории клуба", — написали в издании.
Напомним, Артем Довбик перешел в "Рому" этим летом из испанской "Жироны". За этот сезон украинец успел поучаствовать в двух матчах, пока форвард не отметился результативными передачами.
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