Миколенко и Забарный выйдут в старте на матч Эвертон – Брайтон

“Эвертон” и “Борнмут” сыграют в третьем туре чемпионата Англии. Оба украинских игрока попали в старт на этот поединок.

Виталий Миколенко появится с первых минут на левом фланге обороны "ирисок", Илья Забарный – в центре защиты "вишенок".

Our Toffees to face AFC Bournemouth ???? pic.twitter.com/yEdnyzcGow

In the red corner ???? pic.twitter.com/hNycvL9mOd

Матч начнется в 17.00.

Также в этом временном слоте сыграет “Брентфорд” против “Саутгемптона”. Егор Ярмолюк начнет с лавки для запасных.

Your Bees to take on the Saints ????#BRESOU | #BrentfordFC pic.twitter.com/wf6glzln2N