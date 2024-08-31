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Миколенко и Забарный выйдут в старте на матч Эвертон – Брайтон

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Ярмолюк начнет со скамейки для запасных

Миколенко и Забарный выйдут в старте на матч Эвертон – Брайтон

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Эвертон” и “Борнмут” сыграют в третьем туре чемпионата Англии. Оба украинских игрока попали в старт на этот поединок.

Виталий Миколенко появится с первых минут на левом фланге обороны "ирисок", Илья Забарный – в центре защиты "вишенок".

Матч начнется в 17.00.

Также в этом временном слоте сыграет “Брентфорд” против “Саутгемптона”. Егор Ярмолюк начнет с лавки для запасных.

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