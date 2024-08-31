Миколенко и Забарный выйдут в старте на матч Эвертон – Брайтон
Ярмолюк начнет со скамейки для запасных
Getty Images / Global Images Ukraine
“Эвертон” и “Борнмут” сыграют в третьем туре чемпионата Англии. Оба украинских игрока попали в старт на этот поединок.
Виталий Миколенко появится с первых минут на левом фланге обороны "ирисок", Илья Забарный – в центре защиты "вишенок".
Our Toffees to face AFC Bournemouth ???? pic.twitter.com/yEdnyzcGow— Everton (@Everton) August 31, 2024
In the red corner ???? pic.twitter.com/hNycvL9mOd— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 31, 2024
Матч начнется в 17.00.
Также в этом временном слоте сыграет “Брентфорд” против “Саутгемптона”. Егор Ярмолюк начнет с лавки для запасных.
Your Bees to take on the Saints ????#BRESOU | #BrentfordFC pic.twitter.com/wf6glzln2N— Brentford FC (@BrentfordFC) August 31, 2024
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