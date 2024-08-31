Эвертон побеждал Борнмут 2:0 до 87-й минуты, но проиграл. Оценки Миколенко и Забарного за поединок
Драматическая развязка на Гудисон Парк
Фото Андрія Ющака - УАФ
В третьем туре АПЛ "вишни" оформили эпический камбэк на выезде. Оба украинца приняли участие в эффектном противостоянии.
Статистические порталы WhoScored и SofaScored оценили действия Виталия Миколенко на 6,8 и 6,9 баллов, а его бывшего одноклубника – на 7,3 и 6,8 пункта.
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Защитник "Эвертона" 7 раз выносил мяч, выиграл все 4 воздушные дуэли, заблокировал 1 удар, сделал 1 перехват, по одному точному навесу и длинной передаче, заработал 3 фола. Илья выиграл 7 воздушных дуэлей и столько же раз выносил мяч, совершил 2 перехвата, в одном эпизоде обыграл соперника с помощью дриблинга, а также сделал 4 точные длинные передачи.
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