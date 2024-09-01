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Сваток снова провел матч Остина на скамье для запасных, Чеберко вышел на замену за Коламбус

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Александр никак не может дебютировать в США

Сваток снова провел матч Остина на скамье для запасных, Чеберко вышел на замену за Коламбус

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В Северной Америке сегодня ночью прошли матчи регулярного чемпионата MLS. В том числе играли команды с украинскими футболистами.

"Коламбус Крю" Евгения Чеберко дома обыграл "Нью-Йорк Сити" со счетом 4:2. Центрбек появился на поле на 71 минуте – тогда счет был 2:1.

Прошлый матч Чеберко провел полностью. В общей сложности на его счету 18 проведенных поединков в текущем чемпионате.

Другой украинский центральный защитник Александр Сваток снова провел матч на скамейке для запасных. Его "Остин" дома проиграл "Ванкувер Вайткепс" со счетом 0:1.

Сваток уже в пятый раз подряд попал в заявку своей новой команды, но еще не дебютировал за нее. Александр присоединился к "Остину" в июле.

“Коламбус Крю” идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной Конференции, а Остин находится на 10 позиции Западной Конференции.

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