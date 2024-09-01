Юрий Калитвинцев - об Арсении Батагове: Считаю его очень качественным футболистом

Защитник "Зари" Арсений Батагов этим летом перешел в турецкий "Трабзонспор". Известный тренер Юрий Калитвинцев, успевший поиграть за "Трабзонспор", прокомментировал решение защитника перейти в турецкую команду.

Юрий Николаевич, какие факторы прежде всего могли способствовать переходу Батагова из "Зари" в "Трабзонспор"?

Наверное, сыграл роль фактор того, что на сегодняшний день "Заре" надо зарабатывать и пришло хорошее финансовое предложение по трансферу Батагова, поэтому клуб принял такое решение. Фактор, которым мог руководствоваться Батагов, - это рост его там как футболиста. Время покажет, что у него в итоге получится, но я скажу, что чемпионат там очень конкурентоспособный. И то, что он там не будет деградировать, это точно.

По Вашему мнению, насколько сейчас чемпионат Турции сильнее УПЛ?

Я думаю, что сильнее даже в том, что в Турции футбол - это религия: полные стадионы, газоны хорошего состояния. От матча к матчу, как и в Англии, как и в Италии, очень большой интерес к футболу. Игрок практически живет ежедневно футболом и в той атмосфере, которая не дает расслабиться ни на секунду - и в этом и есть сила чемпионата. А также есть много конкурентоспособных команд - "Фенербахче", "Галатасарай", "Бешикташ".

Как Вы считаете, должны ли гранды нашего футбола - "Динамо" и "Шахтер" побороться за подписание Батагова?

Да, потому что я считаю его очень качественным футболистом. Я уверен, что на Батагова спрос был, но руководство "Динамо" и "Шахтера" решило пойти другим путем и не покупать футболиста.

По Вашему мнению, могло ли руководство этих клубов отказаться от подписания футболиста из-за цены, которую просила за него "Заря"?

С точки зрения болельщика, я бы ответ "Зари" озвучил простой фразой: "А зачем нам усиливать состав своих конкурентов?"

Батагова на протяжении карьеры можно было увидеть на позиции опорного полузащитника, центрального и даже флангового защитника. Вы в "Полесье" доверили ему роль в обороне, и именно в ней он проявил себя в "Заре". По Вашему мнению, на какой позиции Арсений реализует себя лучше всего?

Он играл центрального полузащитника в "Днепре", когда еще был молодым, и это было вынужденно. Он может играть там, но это не совсем его позиция. По моему мнению, больше всего он приносит пользу именно как центральный левый защитник.

Чем Батагов отличается от других игроков и какие у него есть сильные стороны?

У нас дефицит футболистов такого возраста на позицию центрального левого защитника с рабочей левой ногой, тем более со столь прекрасным первым пасом.

На позиции Батагова выступает в "Трабзонспоре" легенда "Атлетико" Стефан Савич. Там также есть опытные экс-игроки "Аякса" и "Болоньи" - Стефано Денсвил и Райан Бания. Как считаете, способен ли будет Арсений выиграть место в стартовом составе?

Будет трудно, однако он будет только расти в конкурентных условиях, где его фамилия на данный момент ничего не значит. Батагов будет доказывать свои футбольные качества через тренировочный процесс. Действительно, может быть очень тяжело, поскольку у него сильные конкуренты с большим опытом, но я уверен, что это принесет исключительно пользу для Арсения. Покупая игрока, руководство понимает, что они смотрят не только на сегодняшний день, но и на перспективы футболиста в будущем.