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Лунин провел разговор с Флорентино Пересом. Украинец рассказал о своих планах на 2025 год

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Лунин уйдет бесплатно в 2025 году

Лунин провел разговор с Флорентино Пересом. Украинец рассказал о своих планах на 2025 год

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Андрей Лунин решил не продлевать контракт и уйти из мадридского "Реала" свободным агентом летом 2025 года.

Именно такое заявление украинский голкипер сообщил президенту "Реала" Флорентино Пересу на личной встрече, сообщает RealMadriDexclusivo.

Если решение Лунина не изменится, тогда "Реал Мадрид" приобретет вратаря "Эспаньола" 23-летнего Жоана Гарсию.

Напомним, в прошлом сезоне Лунин сыграл за "Реал" 31 матч, пропустил 32 гола и в 12 встречах сохранил свои ворота "сухими". Сегодня мадридский "Реал" сыграет против "Бетиса". Начало игры в 22:30.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
RealMadriDexclusivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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