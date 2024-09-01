Лунин провел разговор с Флорентино Пересом. Украинец рассказал о своих планах на 2025 год
Лунин уйдет бесплатно в 2025 году
Андрей Лунин решил не продлевать контракт и уйти из мадридского "Реала" свободным агентом летом 2025 года.
Именно такое заявление украинский голкипер сообщил президенту "Реала" Флорентино Пересу на личной встрече, сообщает RealMadriDexclusivo.
Если решение Лунина не изменится, тогда "Реал Мадрид" приобретет вратаря "Эспаньола" 23-летнего Жоана Гарсию.
Напомним, в прошлом сезоне Лунин сыграл за "Реал" 31 матч, пропустил 32 гола и в 12 встречах сохранил свои ворота "сухими". Сегодня мадридский "Реал" сыграет против "Бетиса". Начало игры в 22:30.
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Источник:RealMadriDexclusivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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