Мудрик начнет матч против Кристал Пэлас со скамьи для запасных

В третьем раунде АПЛ "Челси" встретится с "Кристал Пэлас". Украинский вингер “пенсионеров” Михаил Мудрик не попал в стартовый состав своей команды.

В предыдущих трех матчах он играл с первых минут: дважды в Лиге конференций против “Серветта” и первый тайм с “Вулверхэмптоном” в АПЛ.

Перед этим поединком “Челси” находится на 12 месте АПЛ, а КП идет на 18 позиции.

Встреча стартует в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.