Мудрик начнет матч против Кристал Пэлас со скамьи для запасных
На этот раз – не в старте
Getty Images/Global Images Ukraine
В третьем раунде АПЛ "Челси" встретится с "Кристал Пэлас". Украинский вингер “пенсионеров” Михаил Мудрик не попал в стартовый состав своей команды.
Your Chelsea XI! ????#CFC | #CHECRY pic.twitter.com/TcAWCfSUOD— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2024
В предыдущих трех матчах он играл с первых минут: дважды в Лиге конференций против “Серветта” и первый тайм с “Вулверхэмптоном” в АПЛ.
Перед этим поединком “Челси” находится на 12 месте АПЛ, а КП идет на 18 позиции.
Встреча стартует в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший игрок Днепра-1: Мне должны 10 зарплат
- Металлист 1925 прекратил сотрудничество с воспитанником Шахтера
- Экс-вратарь Вереса о бывшем владельце: Человек с криминальным прошлым, был лишен свободы
- Официально: Коваленко покинул Аталанту
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Рух уже забил 13 голов. Это шестой самый результативный старт в истории чемпионата
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн