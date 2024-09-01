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Мудрик начнет матч против Кристал Пэлас со скамьи для запасных

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На этот раз – не в старте

Мудрик начнет матч против Кристал Пэлас со скамьи для запасных

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В третьем раунде АПЛ "Челси" встретится с "Кристал Пэлас". Украинский вингер “пенсионеров” Михаил Мудрик не попал в стартовый состав своей команды.

В предыдущих трех матчах он играл с первых минут: дважды в Лиге конференций против “Серветта” и первый тайм с “Вулверхэмптоном” в АПЛ.

Перед этим поединком “Челси” находится на 12 месте АПЛ, а КП идет на 18 позиции.

Встреча стартует в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Михаил Мудрик
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