Украинский полузащитник Царенко забил первый гол за Лехию
Гол в первом тайме
Фото: lechia.pl
Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко, на правах аренды выступающий за "Лехию", отличился первым голом.
Сегодня в рамках 7-го тура чемпионата Польши играют команды "Лехия" и "Гурник".
На 24-й минуте матча Антон Царенко открыл счет.
Напомним, за "Лехию" играют еще двое украинцев - Богдан Вьюник и Иван Желизко.
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Источник:Ukr_football
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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01.09.2024 в 15:20
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