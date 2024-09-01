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Украинский полузащитник Царенко забил первый гол за Лехию

Наши за границей

Гол в первом тайме

Украинский полузащитник Царенко забил первый гол за Лехию

Фото: lechia.pl

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко, на правах аренды выступающий за "Лехию", отличился первым голом.

Сегодня в рамках 7-го тура чемпионата Польши играют команды "Лехия" и "Гурник".

На 24-й минуте матча Антон Царенко открыл счет.

Напомним, за "Лехию" играют еще двое украинцев - Богдан Вьюник и Иван Желизко.

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Лехия (Гданьск) Антон Царенко
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Источник:
Ukr_football
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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genpet (Николаев)
01.09.2024 в 15:20
Молодець, класний гол поклав
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Комментарии 1
avatar
genpet (Николаев)
01.09.2024 в 15:20
Молодець, класний гол поклав
Ответить
1
0

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