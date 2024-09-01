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Вьюник забил дебютный гол за польский клуб – ВИДЕО

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В итоге этот мяч стал победным

Вьюник забил дебютный гол за польский клуб – ВИДЕО

lechia.pl

UA-Футбол
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“Гурник” Забже и “Лехия” Гданьск встречались в рамках седьмого тура польской Экстраклясы. В этом матче отличились сразу два украинца.

Сначала гол забил Антон Царенко. А во втором тайме отличился Богдан Вьюник. Бывший футболист "Шахтера" удачно сыграл при подаче с углового.

Это был третий гол матча. Впоследствии "Гурник" отквитал один мяч. В итоге "Лехия" победила со счетом 3:2.

В этом поединке все 90 минут провел полузащитник Иван Желизко. Голкипер Богдан Сарнавский остался на скамейке для запасных, а вингер Максим Хлань не попал в заявку. Все украинцы представляют "Лехию".

После победы команда из Гданьска продолжает находиться в зоне вылета, хоть и поднялась с последнего места в турнирной таблице. Сейчас она занимает 16 строчку. Эта победа стала первой в сезоне.

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