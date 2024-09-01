Вьюник забил дебютный гол за польский клуб – ВИДЕО
В итоге этот мяч стал победным
lechia.pl
“Гурник” Забже и “Лехия” Гданьск встречались в рамках седьмого тура польской Экстраклясы. В этом матче отличились сразу два украинца.
Сначала гол забил Антон Царенко. А во втором тайме отличился Богдан Вьюник. Бывший футболист "Шахтера" удачно сыграл при подаче с углового.
Это был третий гол матча. Впоследствии "Гурник" отквитал один мяч. В итоге "Лехия" победила со счетом 3:2.
В этом поединке все 90 минут провел полузащитник Иван Желизко. Голкипер Богдан Сарнавский остался на скамейке для запасных, а вингер Максим Хлань не попал в заявку. Все украинцы представляют "Лехию".
После победы команда из Гданьска продолжает находиться в зоне вылета, хоть и поднялась с последнего места в турнирной таблице. Сейчас она занимает 16 строчку. Эта победа стала первой в сезоне.
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