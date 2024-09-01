Первое поражение Дженоа в сезоне. Малиновский получил одни из самых высоких оценок в команде

В 3-м туре Серии А "Дженоа" на своем поле уступила "Вероне" (0:2). Руслан Малиновский начал игру на скамейке запасных. Альберто Джилардино выпустил полузащитника на 60-й минуте.

Портал SofaScore поставил украинцу 7,0 балла. Только у Жуниора Мессиаса и Кони де Винтера оценки выше в составе "грифонов" (7,1). Аналитики Flashscore также положительно отметили действия экс-футболиста "Аталанты" (6,8).

Руслан выиграл борьбу за позицию в 80% моментов, завершил в свою пользу обе воздушные дуэли, в одном эпизоде ​​успешно использовал дриблинг, заработал 1 нарушение правил, нанес 2 удара мимо ворот (всего у "Дженоа" было 11 ударов) и продемонстрировал точность пасов на уровне 82%.