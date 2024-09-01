У Цыганкова самые плохие оценки в стартовом составе Жироны. Каталонцы временно на 4-м месте

В 4-м туре "Жирона" обыграла в гостях "Севилью" (2:0). Виктор вышел в основе в третьем матче подряд, но после перерыва на поле не появился. Его заменил новичок команды Арно Данжума, для которого это был дебют в футболке "бело-красных".

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Порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 6,4 и 6,7 балла соответственно. Это самые плохие оценки среди игроков каталонского коллектива, начавших матч с первых минут.

Виктор 10 раз терял мяч, сделал всего 17 передач, 1 точный навес, дважды выиграл борьбу за позицию, в одном эпизоде ​​обыграл соперника с помощью дриблинга и осуществил 30 касаний.