У Цыганкова самые плохие оценки в стартовом составе Жироны. Каталонцы временно на 4-м месте
Не всегда будет удаваться феерить, как против Осасуны
Фото: Getty Images
В 4-м туре "Жирона" обыграла в гостях "Севилью" (2:0). Виктор вышел в основе в третьем матче подряд, но после перерыва на поле не появился. Его заменил новичок команды Арно Данжума, для которого это был дебют в футболке "бело-красных".
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Порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 6,4 и 6,7 балла соответственно. Это самые плохие оценки среди игроков каталонского коллектива, начавших матч с первых минут.
Виктор 10 раз терял мяч, сделал всего 17 передач, 1 точный навес, дважды выиграл борьбу за позицию, в одном эпизоде обыграл соперника с помощью дриблинга и осуществил 30 касаний.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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