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  4. Довбика впервые заменили. Артем сделал всего 8 пасов. По оценкам WhoScored – худший в старте Ромы
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Довбика впервые заменили. Артем сделал всего 8 пасов. По оценкам WhoScored – худший в старте Ромы

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Еще один матч, после которого форварда будут критиковать

Довбика впервые заменили. Артем сделал всего 8 пасов. По оценкам WhoScored – худший в старте Ромы

Roma

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В 3-м туре Серии А подопечные Де Росси расписали гостевую ничью с "Ювентусом" (0:0). Украинский нападающий "волков" третий раз вышел в основном составе, но в отличие от двух предыдущих встреч во втором тайме его заменили. Экс-футболист "Жироны" отыграл 82 минуты.

Читайте такжеДе Росси: Артему нужны мячи сверху, в пространство и на голову. Ему нужно подкрепление в центре поля

В WhoScored Артему поставили самую низкую оценку в стартовой 11-те "джаллоросси" – 6,0 баллов. От аналитиков SofaScore Довбик получил 6,6 пункта. Меньше только у Алексиса Салемакерса (6,3).

Украинец нанес один удар, который заблокировали, сделал 8 передач и 13 касаний, дважды выиграл борьбу за позицию, в одном эпизоде ​​завершил воздушную дуэль в свою пользу, заработал 2 нарушения правил и столько же сфолил сам.

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Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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