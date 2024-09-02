Довбика впервые заменили. Артем сделал всего 8 пасов. По оценкам WhoScored – худший в старте Ромы
Еще один матч, после которого форварда будут критиковать
Roma
В 3-м туре Серии А подопечные Де Росси расписали гостевую ничью с "Ювентусом" (0:0). Украинский нападающий "волков" третий раз вышел в основном составе, но в отличие от двух предыдущих встреч во втором тайме его заменили. Экс-футболист "Жироны" отыграл 82 минуты.
В WhoScored Артему поставили самую низкую оценку в стартовой 11-те "джаллоросси" – 6,0 баллов. От аналитиков SofaScore Довбик получил 6,6 пункта. Меньше только у Алексиса Салемакерса (6,3).
Украинец нанес один удар, который заблокировали, сделал 8 передач и 13 касаний, дважды выиграл борьбу за позицию, в одном эпизоде завершил воздушную дуэль в свою пользу, заработал 2 нарушения правил и столько же сфолил сам.
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