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Де Росси: Все боятся Довбика

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Главный тренер "Ромы" оценил игру украинца против "Ювентуса"

Де Росси: Все боятся Довбика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
В воскресенье в Турине в матче Серии А "Рома" сыграла с "Ювентусом" вничью 0:0. Главный тренер римской команды Даниэле Де Росси по окончании матча прокомментировал для Sky Sport Italia игру ее форварда Артема Довбика. Его слова приводит Football Italia.

"Все боятся Довбика. Он притягивал центральных защитников "Ювентуса" Бремера и Гатти к себе, они играли вдвоем против него. Он создавал свободное пространство. Мы могли быть более нацеленными на атаку через наших вингеров, но тогда мы оставили бы свободное пространство сопернику, как делали в первых двух матчах. Тогда мы заплатили за это", - заявил Де Росси.

"Это не вопрос связи с командой или конкретных действий игрока. Довбику пришлось тяжело работать против двух очень мощных физически защитников. Он вскоре начнет забивать. Я уверен в этом".

Следует отметить, что в матче против "Ювентуса" Довбик за 82 минуты на поле нанес один удар по воротам (заблокированный), коснулся мяча 13 раз и отдал восемь передач.

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Даниэле Де Росси Ювентус (Турин) Серия А Наши за границей Артем Довбик Рома
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Леон Вургафт
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