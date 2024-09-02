Мичел: Продуктивность Цыганкова в первом тайме была намного ниже привычной
Наставник Жироны прокомментировал замену Виктора в перерыве
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Главный тренер "бело-красных" объяснил, почему один из лидеров отыграл только половину встречи.
“Для меня второй тайм был очень хорош по качеству контроля игры. У нас было больше энергии. Первая часть игры была за "Севильей".
Мы уходим на перерыв сборных с хорошим настроением. "Севилья", "Атлетико" и "Бетис" – большие команды. Сыграть против них и "Осасуны" и набрать 7 очков из 12 – это хороший результат".
"Я сделал изменения в середине игры, потому что мне не хватало энергии. Продуктивность Цыганкова в первом тайме была намного ниже привычной. Это немного моя ответственность, как и всего, что происходит на поле”, – отметил специалист.
15 сентября "Жирона" будет принимать "Барселону".
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