Мичел: Продуктивность Цыганкова в первом тайме была намного ниже привычной

Главный тренер "бело-красных" объяснил, почему один из лидеров отыграл только половину встречи.

“Для меня второй тайм был очень хорош по качеству контроля игры. У нас было больше энергии. Первая часть игры была за "Севильей".

Мы уходим на перерыв сборных с хорошим настроением. "Севилья", "Атлетико" и "Бетис" – большие команды. Сыграть против них и "Осасуны" и набрать 7 очков из 12 – это хороший результат".