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Мичел: Продуктивность Цыганкова в первом тайме была намного ниже привычной

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Наставник Жироны прокомментировал замену Виктора в перерыве

Мичел: Продуктивность Цыганкова в первом тайме была намного ниже привычной

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "бело-красных" объяснил, почему один из лидеров отыграл только половину встречи.

“Для меня второй тайм был очень хорош по качеству контроля игры. У нас было больше энергии. Первая часть игры была за "Севильей".

Мы уходим на перерыв сборных с хорошим настроением. "Севилья", "Атлетико" и "Бетис" – большие команды. Сыграть против них и "Осасуны" и набрать 7 очков из 12 – это хороший результат".

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"Я сделал изменения в середине игры, потому что мне не хватало энергии. Продуктивность Цыганкова в первом тайме была намного ниже привычной. Это немного моя ответственность, как и всего, что происходит на поле”, – отметил специалист.

15 сентября "Жирона" будет принимать "Барселону".

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Источник:
L`Esportiu
Опубликовал: Александр Симченко
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