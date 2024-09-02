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Миколенко рассказал, почему живет недалеко от Манчестера, а не в Ливерпуле: Простая жизнь простого человека

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Защитник хотел больше спокойствия

Миколенко рассказал, почему живет недалеко от Манчестера, а не в Ливерпуле: Простая жизнь простого человека

Getty Images / Global Images Ukraine

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Виталий Миколенко рассказал об особенностях жизни футболиста в английском городе.

“Я не в Ливерпуле живу, а ближе к Манчестеру. Там, можно сказать, меньше меня узнают.

В выходной просыпаюсь, иду гулять с собакой, потом завтрак, потом, может быть, мы уезжаем в город пообедать или что-то купить. Простая жизнь, как у простого человека. В компьютерные игры играю. Поэтому в выходные и не в выходные, когда есть время, играю".

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"Не помню, когда последний раз ездил в Ливерпуль. С родителями, наверное. Надо было заехать в Everton Shop футболки купить и подарки родственникам. И это было нереально, потому что ты идешь по центру города и…

Не говорю, что я очень популярный человек, но там очень болеют за "Эвертон" и знают футбол. И буквально каждый третий узнает тебя – это тяжело”, – признался Миколенко в интервью Setanta Sports.

На старте сезона Виталий сыграл 3 поединка в АПЛ и один матч в Кубке лиги, в котором отдал ассист.

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Александр Симченко
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