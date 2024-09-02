Миколенко рассказал, почему живет недалеко от Манчестера, а не в Ливерпуле: Простая жизнь простого человека
Защитник хотел больше спокойствия
Getty Images / Global Images Ukraine
Виталий Миколенко рассказал об особенностях жизни футболиста в английском городе.
“Я не в Ливерпуле живу, а ближе к Манчестеру. Там, можно сказать, меньше меня узнают.
В выходной просыпаюсь, иду гулять с собакой, потом завтрак, потом, может быть, мы уезжаем в город пообедать или что-то купить. Простая жизнь, как у простого человека. В компьютерные игры играю. Поэтому в выходные и не в выходные, когда есть время, играю".
"Не помню, когда последний раз ездил в Ливерпуль. С родителями, наверное. Надо было заехать в Everton Shop футболки купить и подарки родственникам. И это было нереально, потому что ты идешь по центру города и…
Не говорю, что я очень популярный человек, но там очень болеют за "Эвертон" и знают футбол. И буквально каждый третий узнает тебя – это тяжело”, – признался Миколенко в интервью Setanta Sports.
На старте сезона Виталий сыграл 3 поединка в АПЛ и один матч в Кубке лиги, в котором отдал ассист.
Популярное сейчас
- Де Росси: Все боятся Довбика
- Левый Берег выгрызает победу над Вересом, Динамо переигрывает ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Матч Кривбасс – Шахтер перенесен. Команды доиграют игру в одну из резервных дат
- Официально: Коваленко покинул Аталанту
- Лига 1. Лилль – ПСЖ 1:3. Новый Мбаппе продолжает решать
- Новичок ЛНЗ, за которого заплатили почти четверть миллиона, может уже не сыграть в этом сезоне, – источник