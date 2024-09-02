Миколенко рассказал, почему живет недалеко от Манчестера, а не в Ливерпуле: Простая жизнь простого человека

Виталий Миколенко рассказал об особенностях жизни футболиста в английском городе.

“Я не в Ливерпуле живу, а ближе к Манчестеру. Там, можно сказать, меньше меня узнают.

В выходной просыпаюсь, иду гулять с собакой, потом завтрак, потом, может быть, мы уезжаем в город пообедать или что-то купить. Простая жизнь, как у простого человека. В компьютерные игры играю. Поэтому в выходные и не в выходные, когда есть время, играю".