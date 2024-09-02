Вьюнник: Все слышали мою историю, но никто не знает ее подробностей

Нападающий "Лехии" Богдан Вьюнник прокомментировал свой дебютный гол за польский клуб в матче 7-го тура Экстраклясы против “Гурник” Забже (3:2).

"Я думаю, все прекрасно слышали мою историю, но никто не знает все ее подробности. Это был самый тяжелый период в моей жизни.

От первого матча до дебютного гола было много разочарований, злости, неудач, но главное было - не сдаваться и продолжать тренироваться. За что Бог сегодня отблагодарил мою команду и меня персонально.