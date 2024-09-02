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Вьюнник: Все слышали мою историю, но никто не знает ее подробностей

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Форвард прокомментировал свой дебютный гол за "Лехию"

Вьюнник: Все слышали мою историю, но никто не знает ее подробностей

Фото: lechia_gdansk

Новина українською

Нападающий "Лехии" Богдан Вьюнник прокомментировал свой дебютный гол за польский клуб в матче 7-го тура Экстраклясы против “Гурник” Забже (3:2).

"Я думаю, все прекрасно слышали мою историю, но никто не знает все ее подробности. Это был самый тяжелый период в моей жизни.

От первого матча до дебютного гола было много разочарований, злости, неудач, но главное было - не сдаваться и продолжать тренироваться. За что Бог сегодня отблагодарил мою команду и меня персонально.

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Нас впервые поселили вместе в комнате (с Антоном Царенко - прим.), и сегодня мы оба забили голы, видимо, на фарт. Теперь так будем делать всегда. Я очень рад за Антона, он хороший футболист и человек с правильным менталитетом и целями.

Мой гол? Это было, если честно, как в кино с замедленным кадром. Когда мяч коснулся сетки, я был очень рад, что забил и помог команде. Первая победа в сезоне, которую мы очень ждали", - сказал Вьюнник.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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