Вьюнник: Все слышали мою историю, но никто не знает ее подробностей
Форвард прокомментировал свой дебютный гол за "Лехию"
Фото: lechia_gdansk
Нападающий "Лехии" Богдан Вьюнник прокомментировал свой дебютный гол за польский клуб в матче 7-го тура Экстраклясы против “Гурник” Забже (3:2).
"Я думаю, все прекрасно слышали мою историю, но никто не знает все ее подробности. Это был самый тяжелый период в моей жизни.
От первого матча до дебютного гола было много разочарований, злости, неудач, но главное было - не сдаваться и продолжать тренироваться. За что Бог сегодня отблагодарил мою команду и меня персонально.
Нас впервые поселили вместе в комнате (с Антоном Царенко - прим.), и сегодня мы оба забили голы, видимо, на фарт. Теперь так будем делать всегда. Я очень рад за Антона, он хороший футболист и человек с правильным менталитетом и целями.
Мой гол? Это было, если честно, как в кино с замедленным кадром. Когда мяч коснулся сетки, я был очень рад, что забил и помог команде. Первая победа в сезоне, которую мы очень ждали", - сказал Вьюнник.
Популярное сейчас
- Срыв матча Кривбасса с Шахтером, победа Динамо, Довбик снова не забил. Главные новости за 1 сентября
- Миколенко рассказал, почему живет недалеко от Манчестера, а не в Ливерпуле: Простая жизнь простого человека
- Старт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября
- Официально: Коваленко покинул Аталанту
- Де Росси: Все боятся Довбика
- Лига 1. Лилль – ПСЖ 1:3. Новый Мбаппе продолжает решать