Довбик в клещах, Малиновский - ни рыба, ни мясо. Наши за границей. Италия

Артем Довбик был зажат в клещах между двумя центральными защитниками "Ювентуса". А Руслан Малиновский пытался успеть все и в итоге не успел ничего. Так выступили украинцы в третьем туре Серии А.

В первых двух турах Серии А в сезоне 2024/25 "Рома" выглядела ленивой, разобранной, непрофессиональной. Не командой, сборищем игроков без тренера. Даниэле Де Росси признавал, что игроки сейчас боятся, дрожат от каждой маленькой ошибки, не уверены в себе. Еще и его ссоры на тренировках с игроками вызвали резонанс, и он угрожал подать в суд на журналистов, пишущих о физическом контакте с Брайаном Кристанте.

Потому 0:0 в Турине против грозного "Ювентуса", выигравшего оба первых матча со счетом 3:0 - достижение. Тем более, что "Рома" не пропускала в гостях в лиге от этого соперника в предыдущий раз в 2001-ом году.

В первых двух турах особо были заметны разрывы между полузащитой и атакой. Артема Довбика оставляли далеко впереди без помощи. На этот же раз регулярно Лоренцо Пеллегрини выходил с ним на одну линию прессинга, а довольно часто - и еще один игрок. Фланговые игроки также играли компактно с ним, сужали в центр и начинали прессинг рано. И прессинг работал в первом тайме, позволял перехватывать мячи и давить.

То есть в тактическом плане ситуация для украинца была гораздо более благоприятной, чем в первых двух турах. Тем не менее, на этот раз Артем сделал еще меньше, чем против "Кальяри" и "Эмполи". Тогда он пробивал по воротам, пасовал, попал в перекладину. Теперь же разве что однажды получил мяч в штрафной, отдал назад, получил вновь, пробил и попал в защитника. Все.

Он коснулся мяча всего 13 раз, отдал всего восемь передач (из них шесть точных). Нанес один удар. Дважды зарабатывал фолы. Выиграл три из пяти единоборств. Вот и все. Катастрофически мало и гораздо хуже, чем в первых турах. Неудивительно, что он впервые не доиграл матч "Ромы" до конца, а был заменен на 82-ой минуте.

Не во всем его вина. Де Росси подчеркнул после матча, что прежде всего для команды было важно играть солидно и компактно: "Мы могли быть более нацеленными на атаку через наших вингеров, но тогда мы оставили бы свободное пространство сопернику, как делали в первых двух матчах. Тогда мы заплатили за это". То есть "Рома" в этом матче об атаке особо и не думала, осторожничала.

Тренер также в очередной раз защищал своего форварда: "Все боятся Довбика. Он притягивал центральных защитников "Ювентуса" Бремера и Гатти к себе, они играли вдвоем против него. Он создавал свободное пространство. Это не вопрос связи с командой или конкретных действий игрока. Довбику пришлось тяжело работать против двух очень мощных физически защитников. Он вскоре начнет забивать. Я уверен в этом".

Можно также сравнить статистику Довбика с центрфорвардом "Ювентуса" Душаном Влаховичем. Тот коснулся мяча 18 раз, отдал лишь шесть передач (четыре точных) выиграл одно единоборство из четырех, заработал один фол. При этом нанес три удара по воротам. Из центра штрафной - слабовато, и вратарь отбил. Метров с 18-ти - хорошо, но немного неточно. Он также был заменен и также никак не может занести матч в актив.

И все же даже в таком сложном и специфическом матче украинский форвард должен был сделать больше. Гораздо больше. С такими выступлениями его акции падают.

Оценки от прессы - плохая "5", а то и ужасная "4.5". Причем обычно все другие игроки "Ромы" получали более пяти, хотя и они не создавали в атаке. "В клещах Бремера и Гатти", "еще не обнаружен", "слишком много играет спиной к воротам", "живет в одиночестве", "зажат между Гатти и Бремером в битве тяжеловесов", "проиграл много единоборств", "он был на поле?", "всегда опаздывает", "должен научиться игре в Серии А".

"Рома" с двумя гостевыми 0:0 и поражением дома со счетом 1:2 после трех туров.

Руслан Малиновский во втором туре вышел на замену на 62-ой минуте. В третьем - на 60-ой. Правда, в разных ситуациях. В Монце к его выходу "Дженоа" вела в счете, владеть мячом совершенно не собиралась (19 процентов во втором тайме!) и просто оборонялась. Дома против "Вероны" уступала в счете и вынуждена была владеть мячом почти 60 процентов времени, что не любит. В итоге и потерпела первое поражение в сезоне.

Заставит ли это поражение Альберто Джилардино изменить тактику и стартовый состав, в котором в последних двух матчах начинали два чистых форварда - Пинамонти и Витинья - и Мессиас под ними? Тем более, что последний получил травму и неясно, будет ли готов к следующему матчу. Сумеет ли Малиновский выбить кого-либо из них из состава?

Он заменил последнего опорника Баделя и также играл в глубине, ближе к своим защитникам, разыгрывая, начиная атаки. Хотя и двигался вертикально, пытаясь успеть в атаку. Его тепловая карта показывает присутствие на всех участках поля между своей и чужой штрафными, причем на обоих флангах и в центре. Вопрос, подходит ли игра в таком большом диапазоне, на такой большой площади ему по стилю? А по возрасту?

Джилардино явно видит его именно в роли разыгрывающего опорника. О чем говорил и в предыдущем сезоне. Добавляя, что такая игра улучшит, разнообразит Руслана. Правду говоря, улучшения не видно.

Играл он активно. 28 касаний мяча, 22 передачи, из них 18 точных. Отобрал два мяча. Выиграл шесть из семи единоборств. Заработал фол. Сразу после второго гола на входе в штрафную выложил правее Мессиасу, но тот закрутил в угол чуть-чуть неточно. Отдавал обостряющие пасы (их перехватили). Пробил слета издали с игры близко к воротам. И штрафной с правого фланга очень неточно.

Правда, пользы его работа на этот раз не принесла. С ним на поле "Дженоа" привезла пенальти, пропустила второй гол и не была близка к возвращению. Джилардино заявил, что после первого гола его команда создавала путаницу сама себе, не играла как команда, а каждый за себя. А это по логике - огромный камень в огород прежде всего разыгрывающего опорника, то есть Руслана.

Оценки от прессы - "5.5". Многие игроки "Дженоа" получили такие же, меньше - обычно вратарь Голлини. Заявляли, что украинец никак не повлиял на игру. Вспоминали об ужасном штрафном ударе практически в аут. "Его гибридная позиция - ни рыба, ни мясо".

"Дженоа" с победой, ничьей и поражением в трех первых турах.

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