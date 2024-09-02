Довбик обратился к болельщикам Ромы: Я хочу дать больше команде

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик прокомментировал ничью с "Ювентусом" (0:0) в матче 3-го тура Серии А.

"Я хочу дать больше команде, но есть процесс, которого невозможно избежать. Настойчивость и трудолюбие – ключ ко всему", - написал Артем в своем Instagram.

Следует отметить, что в матче против "Ювентуса" Довбик за 82 минуты на поле нанес один удар по воротам (заблокированный), коснулся мяча 13 раз и отдал восемь передач.