Довбик обратился к болельщикам Ромы: Я хочу дать больше команде
Форвард опубликовал пост в соцсетях
Фото: asroma.com
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик прокомментировал ничью с "Ювентусом" (0:0) в матче 3-го тура Серии А.
"Я хочу дать больше команде, но есть процесс, которого невозможно избежать. Настойчивость и трудолюбие – ключ ко всему", - написал Артем в своем Instagram.
Следует отметить, что в матче против "Ювентуса" Довбик за 82 минуты на поле нанес один удар по воротам (заблокированный), коснулся мяча 13 раз и отдал восемь передач.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Виктор 2209 (Мехико)
02.09.2024 в 15:28
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