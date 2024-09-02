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Довбик обратился к болельщикам Ромы: Я хочу дать больше команде

Наши за границей

Форвард опубликовал пост в соцсетях

Довбик обратился к болельщикам Ромы: Я хочу дать больше команде

Фото: asroma.com

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик прокомментировал ничью с "Ювентусом" (0:0) в матче 3-го тура Серии А.

"Я хочу дать больше команде, но есть процесс, которого невозможно избежать. Настойчивость и трудолюбие – ключ ко всему", - написал Артем в своем Instagram.

Следует отметить, что в матче против "Ювентуса" Довбик за 82 минуты на поле нанес один удар по воротам (заблокированный), коснулся мяча 13 раз и отдал восемь передач.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Виктор 2209 (Мехико)
02.09.2024 в 15:28
Одного "hard work" будет мало,ближайшие пару туров покажут что и как
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Комментарии 5
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Виктор 2209 (Мехико)
02.09.2024 в 15:28
Одного "hard work" будет мало,ближайшие пару туров покажут что и как
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
02.09.2024 в 15:17
Артём ты опозорил сам себя, обнулил все достижения прошлого сезона, просто помножил на ноль со своим агентом. А теперь остался один на один с трагичной реальностью. Теперь тебя будут чмарить на постоянной основе. Критики в Италии, еше более жёсткие чем в южной Америке.....Если у самого не было ума, так спросил бы у знающих людей. Как правильно надо было поступить в жизни.... И помимо всего прочего Артём, то что ты по советам твоего агента афериста, не отвечал на звонки Чоло.... тебе ещё сто раз аукнется. Никогда такого успеха у тебя уже не будет как в Ла лиге с жироной. Ты сам уничтожил то будущее, к которому так долго шёл.
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Вarcelinius
02.09.2024 в 15:07
Артём, тебе показалось, шо ты уже звезда, а это не так. Скоро тебя будут освистывать. Но ты сам выбрал этот путь. Бог с тобой, иди.
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Nevermore (Донецк)
02.09.2024 в 15:07
куда уж больше?
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
02.09.2024 в 14:54
Будь-яка корисна дія, то вже буде більше ніж до цього , адже наразі повний нуль. Гроші і агенти - зло для сучасних футболістів посереднього класу
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