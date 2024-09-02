Клуб из Саудовской Аравии делал предложение по Зинченко
Также саудиты хотели и Жезуса
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "
Как сообщает A Presser, неназванный клуб из Саудовской Аравии хотел подписать обоих игроков.
Впрочем, оба эти предложения лондонский клуб отклонил.
Напомним, что в прошлом сезоне Зинченко провел за "Арсенал" во всех турнирах 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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Источник:A Presser
Опубликовал: Михаил Черныш
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