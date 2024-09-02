Клуб из Саудовской Аравии делал предложение по Зинченко

Лондонский " Арсенал " этим летом получил предложения по трансферу украинского фулбека Александру Зинченко и его партнера Габриэля Жезуса.

Как сообщает A Presser, неназванный клуб из Саудовской Аравии хотел подписать обоих игроков.

Впрочем, оба эти предложения лондонский клуб отклонил.

Напомним, что в прошлом сезоне Зинченко провел за "Арсенал" во всех турнирах 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.