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Клуб из Саудовской Аравии делал предложение по Зинченко

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Также саудиты хотели и Жезуса

Клуб из Саудовской Аравии делал предложение по Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" этим летом получил предложения по трансферу украинского фулбека Александру Зинченко и его партнера Габриэля Жезуса.

Как сообщает A Presser, неназванный клуб из Саудовской Аравии хотел подписать обоих игроков.

Впрочем, оба эти предложения лондонский клуб отклонил.

Напомним, что в прошлом сезоне Зинченко провел за "Арсенал" во всех турнирах 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Габриэл Жезус
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Источник:
A Presser
Опубликовал: Михаил Черныш
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