Цыганков перенес сальмонеллез
Об этом заявил главный тренер Жироны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"В матче с "Севильей" нам не хватало энергии. Не прошло даже 72 часа от предыдущего матча до этого.
Цыганков был не столь энергичным, как обычно. Это исходит от травмы и перенесенного им сальмонеллеза. Его ноги не выдерживали, но я виноват, что заставил сыграть его три матча подряд", – сказал Санчес.
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Источник:sport.es
Опубликовал: Михаил Черныш
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