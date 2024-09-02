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Цыганков перенес сальмонеллез

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Об этом заявил главный тренер Жироны

Цыганков перенес сальмонеллез

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал о болезни, которую перенес украинский хавбек команды Виктор Цыганков.

"В матче с "Севильей" нам не хватало энергии. Не прошло даже 72 часа от предыдущего матча до этого.

Цыганков был не столь энергичным, как обычно. Это исходит от травмы и перенесенного им сальмонеллеза. Его ноги не выдерживали, но я виноват, что заставил сыграть его три матча подряд", – сказал Санчес.

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Мичел Санчес Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
sport.es
Опубликовал: Михаил Черныш
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