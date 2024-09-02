Миколенко: В Ливерпуле буквально каждый третий узнает тебя – это тяжело

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко рассказал о своей жизни в Англии и отношении с фанатами.

"Я не в Ливерпуле живу, а ближе к Манчестеру. Там, можно сказать, меньше меня узнают. В выходной просыпаюсь, иду гулять с собакой, потом завтрак, потом, может, мы выезжаем в город пообедать или что-то надо купить.

Простая жизнь, как у простого человека. В компьютерные игры играю так же. Поэтому я в выходные и не в выходные, когда есть время, играю.

Не помню, когда я последний раз ездил в Ливерпуль. С родителями, наверное, наверное. Надо было заехать в Everton Shop футболки купить и подарки родственникам. И это было нереально, потому что ты идешь по центру города и... Не говорю, что я очень популярный человек, но там очень болеют за "Эвертон" и знают футбол. И буквально каждый третий узнает тебя – это тяжело", – признался Миколенко в интервью Setanta Sports.