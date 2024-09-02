Миколенко: В Ливерпуле буквально каждый третий узнает тебя – это тяжело
Украинский защитник рассказал о своей жизни в Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
"Я не в Ливерпуле живу, а ближе к Манчестеру. Там, можно сказать, меньше меня узнают. В выходной просыпаюсь, иду гулять с собакой, потом завтрак, потом, может, мы выезжаем в город пообедать или что-то надо купить.
Простая жизнь, как у простого человека. В компьютерные игры играю так же. Поэтому я в выходные и не в выходные, когда есть время, играю.
Не помню, когда я последний раз ездил в Ливерпуль. С родителями, наверное, наверное. Надо было заехать в Everton Shop футболки купить и подарки родственникам. И это было нереально, потому что ты идешь по центру города и... Не говорю, что я очень популярный человек, но там очень болеют за "Эвертон" и знают футбол. И буквально каждый третий узнает тебя – это тяжело", – признался Миколенко в интервью Setanta Sports.
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