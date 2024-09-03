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Римские медиа: Довбик медленно угасает и исчезает с поля. Берем Артема и откладываем его в сторону

Наши за границей
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В СМИ оценили выступление украинца против Ювентуса

Римские медиа: Довбик медленно угасает и исчезает с поля. Берем Артема и откладываем его в сторону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Столичная пресса дала краткую характеристику действиям форварда в матче 3-го тура.

Giallorossi.net: “Начинал он хорошо, энергично боролся с Гатти и Бремером. Довбик медленно гаснет и исчезает с поля. Объективно недополучил передачи от партнеров, но он тоже должен помочь сам себе”.

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IlRomanista: “Дуэль гигантов с Гатти закрыла для него любое пространство. Участие в этой дуэли Бремера оставляет ему крохи. Возможно, он внушает страх, но он никогда не пытается развернуться к воротам. Пока мы берем Артема и откладываем его в сторону, ожидая лучшей версии”.

15 сентября "волки" будут играть в гостях против "Дженоа".

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Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Kondor (Веселе)
03.09.2024 в 09:28
Не той стиль гри,та й надійного партнера Циганкова рядом нема.Така історія була з Коноплянкою в Дніпрі:поки рядом бувСтрініч-він блестав.Стрініч пішов і Коноплянка став згасати.
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Комментарии 4
Kondor (Веселе)
03.09.2024 в 09:28
Не той стиль гри,та й надійного партнера Циганкова рядом нема.Така історія була з Коноплянкою в Дніпрі:поки рядом бувСтрініч-він блестав.Стрініч пішов і Коноплянка став згасати.
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0
0
Caballero (DC)
03.09.2024 в 08:46
А грошики капають. Так, Артеме? Ти дзвонив ВИтьці Коваленку? За три роки ВИтька Коваленко зіграв за Аталанту 3 хвилини. А грошей заробив багаЦЬко. Зара безробітний.
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storm_ua (Николаев)
03.09.2024 в 08:13
Это итальянские журналисты ещё мягко критикуют. Впереди сезон позора и беспощадной критики. Иетересно, у Довбика хватит ума вышвырнуть своего агента на помойку, после всего что он натворил.
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Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 08:39
..оскільки ти в футболі розбираєшся гірше мого собаки, то кому катсап цікава твоя маячня ?
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