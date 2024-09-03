Римские медиа: Довбик медленно угасает и исчезает с поля. Берем Артема и откладываем его в сторону

Столичная пресса дала краткую характеристику действиям форварда в матче 3-го тура.

Giallorossi.net: “Начинал он хорошо, энергично боролся с Гатти и Бремером. Довбик медленно гаснет и исчезает с поля. Объективно недополучил передачи от партнеров, но он тоже должен помочь сам себе”.

IlRomanista: “Дуэль гигантов с Гатти закрыла для него любое пространство. Участие в этой дуэли Бремера оставляет ему крохи. Возможно, он внушает страх, но он никогда не пытается развернуться к воротам. Пока мы берем Артема и откладываем его в сторону, ожидая лучшей версии”.

15 сентября "волки" будут играть в гостях против "Дженоа".