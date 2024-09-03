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Забарный был близок к трансферу в немецкий клуб, но предложение поступило слишком поздно, – Daily Mail

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Илья не задержится в Борнмуте надолго

Забарный был близок к трансферу в немецкий клуб, но предложение поступило слишком поздно, – Daily Mail

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Британское издание сообщает, что "вишни" принимали участие в переговорах о продаже украинского защитника. Их не успели завершить из-за дедлайна трансферного окна.

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Источник добавляет, что клуб вернется к этому вопросу уже зимой. Хотя Илья не входит в список футболистов, с которыми коллектив планирует проститься, но выгодное предложение резко изменило позицию "Борнмута". Но она пришла слишком поздно и времени для проведения сделки было мало.

"Бавария" предложила за футболиста сборной Украины 40 млн евро без учета бонусов. Английскую сторону это устраивало.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Симченко
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