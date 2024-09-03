Экс-вингер Шахтера трудоустроился за рубежом
Украинец перешел в новый клуб на правах свободного агента
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бывший полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук перешел в "Карабах". Данная информация появилась на известном портале Transfermarkt.
Согласно данным этого же ресурса, контракт 24-летнего украинца с новым клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Алексей находился в статусе свободного агента после отказа продлевать контракт с "Шахтером" этим летом. В прошлом сезоне 24-летний футболист отличился 4 голами и 1 результативной передачей в 12 матчах во всех турнирах.
Ранее он уже выступал за азербайджанский "Сабах" - на правах аренды из "Шахтера". Тогда он провел 41 поединок, забил 18 голов и отдал 12 ассистов.
После 5-ти туров "Сабах" занимает 2-е место в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги, набрав 10 очков.
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