  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-вингер Шахтера трудоустроился за рубежом
В тренде

Экс-вингер Шахтера трудоустроился за рубежом

Наши за границей

Украинец перешел в новый клуб на правах свободного агента

Экс-вингер Шахтера трудоустроился за рубежом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук перешел в "Карабах". Данная информация появилась на известном портале Transfermarkt.

Согласно данным этого же ресурса, контракт 24-летнего украинца с новым клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Алексей находился в статусе свободного агента после отказа продлевать контракт с "Шахтером" этим летом. В прошлом сезоне 24-летний футболист отличился 4 голами и 1 результативной передачей в 12 матчах во всех турнирах.

Ранее он уже выступал за азербайджанский "Сабах" - на правах аренды из "Шахтера". Тогда он провел 41 поединок, забил 18 голов и отдал 12 ассистов.

После 5-ти туров "Сабах" занимает 2-е место в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги, набрав 10 очков.

По теме
yellow-arrow
Забарный был близок к трансферу в немецкий клуб, но предложение поступило слишком поздно, – Daily Mail
yellow-arrow
Римские медиа: Довбик медленно угасает и исчезает с поля. Берем Артема и откладываем его в сторону
yellow-arrow
Миколенко: В Ливерпуле буквально каждый третий узнает тебя – это тяжело
Сабах (Баку) Алексей Кащук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости