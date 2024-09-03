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"Лучшее решение". Кащук - о своем переходе в Карабах

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Экс-вингер "Шахтера" рассказал, почему выбрал именно этот клуб

"Лучшее решение". Кащук - о своем переходе в Карабах

Фото: Instagram

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук подтвердил свой переход в азербайджанский "Карабах".

"Соглашение с "Карабахом" - это лучшее решение на данный момент, для того чтобы вернуться в футбол. Хочу как можно скорее набрать свою оптимальную форму", - сказал Кащук в комментарии Legioners_ua.

Кащук добавил, что постоянная игровая практика в новом клубе, а также выступления в Еврокубках стали важными факторами его выбора.

Интересно, что по данным Transfermarkt контракт Кащука с "Карабахом" рассчитан на два года, но сам украинец сообщил, что договор подписан на три года - до лета 2027 года.

В сезоне-2024/25 "Карабах" сыграет в общем этапе Лиги Европы. Соперниками азербайджанцев стали "Тоттенхэм", "Мальме", "Аякс", "Буде-Глимт", "Лион", "Эльфсборг", ФКСБ и греческий "Олимпиакос".

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Карабах (Агдам) Алексей Кащук
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Источник:
Legioners_ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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