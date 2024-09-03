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Игнатенко близок к переходу в европейский клуб, который играл товарняки с россиянами

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Хавбек может оказаться в Словане

Игнатенко близок к переходу в европейский клуб, который играл товарняки с россиянами

Фото - ФК Бордо / автор неизвестен

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Украинский полузащитник Даниил Игнатенко, который недавно получил статус свободного агента, близок к переходу в братиславский "Слован", сообщает журналист Игорь Бурбас.

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По данным источника, после прохождения медосмотра украинцу будет предложен 3-летний контракт.

Отметим, что "Слован" впервые в истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов. Украинским болельщикам словацкий клуб может быть известен из-за скандала с товарищеским матчем против московского "динамо", который состоялся в январе 2024 года.

Также напомним, что Игнатенко ранее выступал за французский "Бордо", а этим летом получил статус свободного агента после того, как клуб потерял профессиональный статус.

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Слован (Братислава) Даниил Игнатенко
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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