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Реал предлагал Лунину новый контракт на 3 года

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Это соглашение так и не было подписано

Реал предлагал Лунину новый контракт на 3 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У украинского голкипера "Реала" Андрея Лунин остался еще год по контракту с мадридским клубом.

Как известно, летом клуб предлагал киперу новое соглашение, но Андрей предложение отклонил.

При этом, как пишут испанские СМИ, "Реал" предлагал 25-летнему Лунину соглашение на 3 года.

Ранее была информация, что Андрей готов доработать свой нынешний контракт до конца, а летом 2025 года покинуть "Реал" на правах свободного агента.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
planetarealmadrid
Опубликовал: Михаил Черныш
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