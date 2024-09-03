Реал предлагал Лунину новый контракт на 3 года

У украинского голкипера " Реала " Андрея Лунин остался еще год по контракту с мадридским клубом.

Как известно, летом клуб предлагал киперу новое соглашение, но Андрей предложение отклонил.

При этом, как пишут испанские СМИ, "Реал" предлагал 25-летнему Лунину соглашение на 3 года.

Ранее была информация, что Андрей готов доработать свой нынешний контракт до конца, а летом 2025 года покинуть "Реал" на правах свободного агента.