Официально: Игнатенко стал игроком братиславского Слована

Братиславский "Слован" официально объявил о подписании контракта с 27-летним украинским опорным полузащитником Даниилом Игнатенко.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

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Отметим, что "Слован" впервые в истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов. Украинским болельщикам словацкий клуб может быть известен из-за скандала с товарищеским матчем против московского "динамо", который состоялся в январе 2024 года.

Также напомним, что Игнатенко ранее выступал за французский "Бордо", а этим летом получил статус свободного агента после того, как клуб потерял профессиональный статус.