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Официально: Игнатенко стал игроком братиславского Слована

Наши за границей
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Украинец нашел себе новый клуб

Официально: Игнатенко стал игроком братиславского Слована

skslovan.com

Новина українською

Братиславский "Слован" официально объявил о подписании контракта с 27-летним украинским опорным полузащитником Даниилом Игнатенко.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

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Отметим, что "Слован" впервые в истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов. Украинским болельщикам словацкий клуб может быть известен из-за скандала с товарищеским матчем против московского "динамо", который состоялся в январе 2024 года.

Также напомним, что Игнатенко ранее выступал за французский "Бордо", а этим летом получил статус свободного агента после того, как клуб потерял профессиональный статус.

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Слован (Братислава) Даниил Игнатенко
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Источник:
Слован Братислава
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
03.09.2024 в 21:13
Не поганий хід у кар'єрі. Якщо покаже себе у ЛЧ, то може потрабити кудись у топ-5 . А що стало з Бордо ?
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
03.09.2024 в 21:13
Не поганий хід у кар'єрі. Якщо покаже себе у ЛЧ, то може потрабити кудись у топ-5 . А що стало з Бордо ?
Ответить
0
0

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