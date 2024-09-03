Официально: Игнатенко стал игроком братиславского Слована
Украинец нашел себе новый клуб
skslovan.com
Братиславский "Слован" официально объявил о подписании контракта с 27-летним украинским опорным полузащитником Даниилом Игнатенко.
Соглашение сторон рассчитано на 3 года.
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Отметим, что "Слован" впервые в истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов. Украинским болельщикам словацкий клуб может быть известен из-за скандала с товарищеским матчем против московского "динамо", который состоялся в январе 2024 года.
Также напомним, что Игнатенко ранее выступал за французский "Бордо", а этим летом получил статус свободного агента после того, как клуб потерял профессиональный статус.
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03.09.2024 в 21:13
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