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Игнатенко: Слован будет играть в Лиге чемпионов, это всегда было моей мечтой

Наши за границей
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Украинец нашел себе новый клуб в Европе

Игнатенко: Слован будет играть в Лиге чемпионов, это всегда было моей мечтой

skslovan.com

Новина українською

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко прокомментировал свой переход в братиславский "Слован" после того, как он покинул "Бордо" на правах свободного агента.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

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"Я очень рад носить футболку "Слована". Я начинаю новый этап своей карьеры, которого с нетерпением жду.

Я пришел с желанием помочь этой команде. Мы будем играть в Лиге чемпионов, это всегда было моей мечтой. Поэтому я не могу дождаться первого матча "Слована". Особенно на этом прекрасном стадионе, который действительно потрясающий", - заявил Даниил Игнатенко.

Отметим, что "Слован" впервые в истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов. Украинским болельщикам словацкий клуб может быть известен из-за скандала с товарищеским матчем против московского "Динамо", который состоялся в январе 2024 года.

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Слован (Братислава) Даниил Игнатенко
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Источник:
Слован Братислава
Опубликовал: Михаил Черныш
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