Игнатенко: Слован будет играть в Лиге чемпионов, это всегда было моей мечтой
Украинец нашел себе новый клуб в Европе
skslovan.com
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко прокомментировал свой переход в братиславский "Слован" после того, как он покинул "Бордо" на правах свободного агента.
Соглашение сторон рассчитано на 3 года.
"Я очень рад носить футболку "Слована". Я начинаю новый этап своей карьеры, которого с нетерпением жду.
Я пришел с желанием помочь этой команде. Мы будем играть в Лиге чемпионов, это всегда было моей мечтой. Поэтому я не могу дождаться первого матча "Слована". Особенно на этом прекрасном стадионе, который действительно потрясающий", - заявил Даниил Игнатенко.
Отметим, что "Слован" впервые в истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов. Украинским болельщикам словацкий клуб может быть известен из-за скандала с товарищеским матчем против московского "Динамо", который состоялся в январе 2024 года.
Популярное сейчас
- В результате ракетного удара в Полтаве погиб 41 человек и более 180 ранены - Зеленский
- Замена Иващенко. Оболонь определилась с новым тренером
- Бывший нардеп готовил убийство Дмитрия Гордона - СБУ
- Официально: Коваленко покинул Аталанту
- Черноморец объявил о подписании очередного игрока Шахтера
- Нападающий Валенсии арестован по подозрению в сексуальном насилии