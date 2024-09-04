Тренер Ромы: Довбик важен для команды не только забитыми голами
Даниэле Де Росси оценил переход в Рому и игру украинского форварда
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“Добвик забивает много голов, особенно много он это сделал в прошлом сезоне, в команде, которая сыграла лучше всех ожиданий. Довбик и Савио были главными архитекторами успеха Жироны.
Он важен своими голами, но также глубиной и пространством, которые он дает по линии обороны соперника. Он может помочь нам играть спокойно и придержать мяч для партнеров”, – сказал Де Росси в интервью DAZN.
Напомним, что в первых трех матчах за "Рому" в Серии А Довбику пока не удалось отличиться забить мячами.
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