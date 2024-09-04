Тренер Ромы: Довбик важен для команды не только забитыми голами

Главный тренер " Ромы " Даниэле Де Росси оценил трансфер Артема Довбика, заметив, что кандидатура украинца была выбрана не только из-за его голеадорских навыков.

“Добвик забивает много голов, особенно много он это сделал в прошлом сезоне, в команде, которая сыграла лучше всех ожиданий. Довбик и Савио были главными архитекторами успеха Жироны.

Он важен своими голами, но также глубиной и пространством, которые он дает по линии обороны соперника. Он может помочь нам играть спокойно и придержать мяч для партнеров”, – сказал Де Росси в интервью DAZN.