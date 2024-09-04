  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Ромы: Довбик важен для команды не только забитыми голами
В тренде

Тренер Ромы: Довбик важен для команды не только забитыми голами

Наши за границей

Даниэле Де Росси оценил переход в Рому и игру украинского форварда

Тренер Ромы: Довбик важен для команды не только забитыми голами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси оценил трансфер Артема Довбика, заметив, что кандидатура украинца была выбрана не только из-за его голеадорских навыков.

“Добвик забивает много голов, особенно много он это сделал в прошлом сезоне, в команде, которая сыграла лучше всех ожиданий. Довбик и Савио были главными архитекторами успеха Жироны.

Он важен своими голами, но также глубиной и пространством, которые он дает по линии обороны соперника. Он может помочь нам играть спокойно и придержать мяч для партнеров”, – сказал Де Росси в интервью DAZN.

Напомним, что в первых трех матчах за "Рому" в Серии А Довбику пока не удалось отличиться забить мячами.

По теме
yellow-arrow
Итальянский агент - о Довбике в Роме: Вы можете ошибиться с женой, но вы не можете ошибиться с нападающим
yellow-arrow
Игнатенко: Слован будет играть в Лиге чемпионов, это всегда было моей мечтой
yellow-arrow
Реал предлагал Лунину новый контракт на 3 года
Даниэле Де Росси Артем Довбик Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости