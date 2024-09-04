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Итальянский агент - о Довбике в Роме: Вы можете ошибиться с женой, но вы не можете ошибиться с нападающим

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Украинцу нужно время для адаптации

Итальянский агент - о Довбике в Роме: Вы можете ошибиться с женой, но вы не можете ошибиться с нападающим

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный итальянский агент Валерио Джуффрида, который был посредником при переходе Артем Довбика из "Жироны" в "Рому", высказался о стартовых матчах Артёма в римской команде.

"От Довбика есть большие ожидания. Вы можете ошибиться с женой, но вы не можете ошибиться с нападающим. Они провели технический и спортивный анализ, затем помогла статистика, он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, который опередил игроков таких команд, как "Реал", "Барселона" и "Атлетико".

Ему придется адаптироваться. Ему нужно время", – сказал Джуффрида.

Напомним, что в первых трех матчах за "Рому" в Серии А Довбику пока не удалось отличиться забить мячами.

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Источник:
Romapress
Опубликовал: Михаил Черныш
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