Итальянский агент - о Довбике в Роме: Вы можете ошибиться с женой, но вы не можете ошибиться с нападающим

Известный итальянский агент Валерио Джуффрида, который был посредником при переходе Артем Довбика из "Жироны" в " Рому ", высказался о стартовых матчах Артёма в римской команде.

"От Довбика есть большие ожидания. Вы можете ошибиться с женой, но вы не можете ошибиться с нападающим. Они провели технический и спортивный анализ, затем помогла статистика, он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, который опередил игроков таких команд, как "Реал", "Барселона" и "Атлетико". Ему придется адаптироваться. Ему нужно время", – сказал Джуффрида.

Напомним, что в первых трех матчах за "Рому" в Серии А Довбику пока не удалось отличиться забить мячами.