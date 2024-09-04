Итальянский агент - о Довбике в Роме: Вы можете ошибиться с женой, но вы не можете ошибиться с нападающим
Украинцу нужно время для адаптации
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Известный итальянский агент Валерио Джуффрида, который был посредником при переходе Артем Довбика из "Жироны" в "
"От Довбика есть большие ожидания. Вы можете ошибиться с женой, но вы не можете ошибиться с нападающим. Они провели технический и спортивный анализ, затем помогла статистика, он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, который опередил игроков таких команд, как "Реал", "Барселона" и "Атлетико".
Ему придется адаптироваться. Ему нужно время", – сказал Джуффрида.
Напомним, что в первых трех матчах за "Рому" в Серии А Довбику пока не удалось отличиться забить мячами.
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