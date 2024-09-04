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Лунин попал в топ-20 лучших вратарей мира

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Лунин попал в топ-20 лучших вратарей мира

Getty Images/Global Images Ukraine

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Портал Give Me Sport подготовил рейтинг лучших киперов планеты. В списке нашлось место украинскому вратарю "Реал" Мадрида. Андрей Лунин оказался на 19-й строчке.

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Его конкурент в составе "сливочных" Тибо Куртуа занимает вторую позицию, уступая лишь Алиссону из "Ливерпуля". Топ-3 замыкает Эмилиано Мартинес (Астон Вилла).

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В ведущую десятку рейтинга также попали Эдерсон, Ян Облак, Диогу Кошта, Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Ян Зоммер и Грегор Кобел. Во второй десятке можно увидеть Джанлуиджи Доннарумму и Джордана Пикфорда.

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Источник:
Givemesport
Опубликовал: Александр Симченко
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