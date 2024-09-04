Украинский вингер сменил один польский клуб на другой
Футболист пошел на серьезное понижение
Фото: FKS Stal Mielec
Украинский вингер "Пяста" Сергей Крикун сменил клубную прописку.
27-летний игрок на правах аренды перешел в "Сталь" Мелец. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.
В прошлом сезоне Крикун провел 29 матчей за "Пяст", в которых забил 3 гола. В этой кампании он ни разу не появлялся на поле.
Портал Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро. Его контракт с "Пястом" рассчитан до 30 июня 2026 года.
"Сталь" Мелец занимает последнее, 18-е место в Экстраклясе.
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