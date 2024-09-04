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Украинский вингер сменил один польский клуб на другой

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Футболист пошел на серьезное понижение

Украинский вингер сменил один польский клуб на другой

Фото: FKS Stal Mielec

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Украинский вингер "Пяста" Сергей Крикун сменил клубную прописку.

27-летний игрок на правах аренды перешел в "Сталь" Мелец. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

В прошлом сезоне Крикун провел 29 матчей за "Пяст", в которых забил 3 гола. В этой кампании он ни разу не появлялся на поле.

Портал Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро. Его контракт с "Пястом" рассчитан до 30 июня 2026 года.

"Сталь" Мелец занимает последнее, 18-е место в Экстраклясе.

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Пяст (Польша) Сергей Крикун Сталь (Мелец)
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Источник:
FKS Stal Mielec
Опубликовал: Алина Ерофеева
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