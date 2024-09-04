Официально. Экс-форвард Днепра-1 перешел в европейский клуб

Бывший нападающий "Днепра-1" Даниэль Кивинда стал игроком"Фехервара", сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Срок действия контракта не разглашается. Переход состоялся на правах свободного агента, ведь летом днепровский клуб прекратил свое существование.

В новой команде он будет выступать под номером 97.

В прошедшем сезоне Даниэль Кивинда сыграл 12 матчей за "Днепр-1", без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

"Фехервар" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 9 очков в 6 матчах.