Официально. Экс-форвард Днепра-1 перешел в европейский клуб
Даниэль Кивинда будет выступать за "Фехервар"
Фото: fehervarfc.hu
Бывший нападающий "Днепра-1" Даниэль Кивинда стал игроком"Фехервара", сообщает официальный сайт венгерского клуба.
Срок действия контракта не разглашается. Переход состоялся на правах свободного агента, ведь летом днепровский клуб прекратил свое существование.
В новой команде он будет выступать под номером 97.
В прошедшем сезоне Даниэль Кивинда сыграл 12 матчей за "Днепр-1", без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
"Фехервар" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 9 очков в 6 матчах.
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Источник:fehervarfc.hu
Опубликовал: Алина Ерофеева
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