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"Впечатления положительные". Кивинда прокомментировал переход в венгерский клуб

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Форвард перешел в новый клуб бесплатно

"Впечатления положительные". Кивинда прокомментировал переход в венгерский клуб

Фото: fehervarfc.hu

Новина українською

Новичок "Фехервара" Даниэль Кивинда поделился эмоциями после перехода в венгерский клуб.

"Мои первые впечатления очень положительные. Мне нравится страна и клуб. Я уверен, что смогу выйти на новый уровень в своей карьере. Думаю, я приехал в сильную лигу, которая во многом похожа на украинскую. Команда проводит хороший сезон, я видел матчи в Лиге конференции и в чемпионате за последний период. Здесь сильный состав, и я уверен, что мне придется бороться за свое место.

Раньше я не был знаком ни с кем из команды, но когда появилась возможность, я связался со своим соотечественником Богданом Мельником, слышал о нем много хорошего и уверен, что он поможет мне освоиться.

В основном я играю на позиции полузащитника, но также сыграть и на позиции вингера, я уже играл на этой позиции. Мои сильные стороны - голевая мощь и скорость, и я уверен, что смогу использовать их, чтобы помочь команде занять как можно более высокое место в лиге", - сказал Кивинда.

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Источник:
fehervarfc.hu
Опубликовал: Алина Ерофеева
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