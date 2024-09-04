Царенко: Тренерский штаб Лехии требует от меня больше инициативы и остроты в завершающей фазе

Украинский полузащитник "Лехии" Антон Царенко поделился впечатлениями от дебютного гола за польский клуб в матче против “Гурник” Забже (3:2).

"Забить один из победных мячей команды в такой напряженной игре - это невероятные впечатления. Это вдохновляет и мотивирует одновременно! Тренерский штаб требует от меня больше инициативы и остроты в завершающей фазе, поэтому и принял такое решение, которое в итоге оказалось правильным.

Помогло ли то, что нас поселили с Богданом Вьюнником в одной комнате? Да, конечно, это добавило мотивации и положительной заряженности. Мы с полной ответственностью готовились к игре и понимали, что нам нужна победа. Очень хорошо себя чувствую в "Лехии". Я благодарен каждому за теплый прием и помощь с адаптацией в команде", - сказал Царенко.