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Царенко: Тренерский штаб Лехии требует от меня больше инициативы и остроты в завершающей фазе

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Хавбек - о своем дебютном голе за польский клуб

Царенко: Тренерский штаб Лехии требует от меня больше инициативы и остроты в завершающей фазе

Фото: lechia.pl

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Украинский полузащитник "Лехии" Антон Царенко поделился впечатлениями от дебютного гола за польский клуб в матче против “Гурник” Забже (3:2).

"Забить один из победных мячей команды в такой напряженной игре - это невероятные впечатления. Это вдохновляет и мотивирует одновременно! Тренерский штаб требует от меня больше инициативы и остроты в завершающей фазе, поэтому и принял такое решение, которое в итоге оказалось правильным.

Помогло ли то, что нас поселили с Богданом Вьюнником в одной комнате? Да, конечно, это добавило мотивации и положительной заряженности. Мы с полной ответственностью готовились к игре и понимали, что нам нужна победа. Очень хорошо себя чувствую в "Лехии". Я благодарен каждому за теплый прием и помощь с адаптацией в команде", - сказал Царенко.

Напомним, Царенко выступает за "Лехию" на правах аренды из киевского "Динамо".

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Лехия (Гданьск) Антон Царенко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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