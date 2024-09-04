Кащук объяснил, почему решил перейти в Карабах - вингер назвал три фактора
Футболист доволен своим решением
Фото: FKQarabagh
Украинский вингер Алексей Кащук рассказал, почему выбрал "Карабах" для продолжения своей карьеры.
"Фактор номер один - Гурбан Гурбанов. Тренер, который работает здесь очень давно и выводил команду в групповой этап Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы. Он умеет развивать игроков.
Фактор номер два - детали контракта. Дело не только в личных условиях, но и в клаусуле. Она прописана так, что в будущем европейские клубы смогут сделать "Карабаху" предложение по адекватной цене.
Фактор номер три - я уже играл в этом чемпионате и в этой стране. Я адаптирован. Соответственно, "Карабах" сейчас - лучшее решение, чтобы полноценно вернуться в профессиональный футбол и иметь возможность проявлять себя в еврокубках", - сказал Кащук.
Напомним, что Кащук не выходил на поле в официальных матчах с декабря 2023-го. Зимой он отказался продлевать контракт с "Шахтером" и поддерживал форму с юношеской командой горняков.
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