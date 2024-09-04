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Ребров: Уверен, что у Довбика в Роме все будет хорошо

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Наставник сборной Украины считает, что Артем заиграет в Италии

Ребров: Уверен, что у Довбика в Роме все будет хорошо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями относительно перехода украинского нападающего Артема Довбика из "Жироны" в "Рому".

"Не могу ничего сказать. Но я уверен, что если игрок переходит, то это его желание. Он хочет развиваться, он хочет сменить обстановку, поэтому это только его решение. Мы принимаем это решение.

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Я уверен, что когда игрок меняет команду, то возникают новые чувства, новая мотивация. И я надеюсь, я уверен, что у Артема все будет хорошо. Он своей игрой в "Роме" докажет, что он потенциальный кандидат в сборную Украины", - сказал Ребров.

Напомним, "Рома" подписала Довбика за 30, 5 млн евро (плюс бонусы). В первых трех матчах за римлян в Серии А Артему пока не удалось отличиться забить мячами.

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Сергей Ребров Украина Артем Довбик Рома
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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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