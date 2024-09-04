Ребров: Уверен, что у Довбика в Роме все будет хорошо

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями относительно перехода украинского нападающего Артема Довбика из "Жироны" в "Рому".

"Не могу ничего сказать. Но я уверен, что если игрок переходит, то это его желание. Он хочет развиваться, он хочет сменить обстановку, поэтому это только его решение. Мы принимаем это решение.

Я уверен, что когда игрок меняет команду, то возникают новые чувства, новая мотивация. И я надеюсь, я уверен, что у Артема все будет хорошо. Он своей игрой в "Роме" докажет, что он потенциальный кандидат в сборную Украины", - сказал Ребров.